Khonburi Sugar: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Khonburi Sugar hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0.520 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.75 Prozent auf 2.59 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.63 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.ch