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14.09.2026 06:37:00
Khon Kaen Sugar Industry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Khon Kaen Sugar Industry lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Khon Kaen Sugar Industry 0.010 THB je Aktie generiert.
Khon Kaen Sugar Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.66 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.96 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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