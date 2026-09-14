Khon Kaen Sugar Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Khon Kaen Sugar Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 THB vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 THB erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6.05 Prozent auf 4.66 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.96 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch