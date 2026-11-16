Khazanchi Jewellers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Khazanchi Jewellers liess sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Khazanchi Jewellers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.81 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.52 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 6.06 Milliarden INR gegenüber 5.49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch