Khandwala Securities stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Khandwala Securities lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.06 INR. Im letzten Jahr hatte Khandwala Securities einen Gewinn von -0.380 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Khandwala Securities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 99.61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 13.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch