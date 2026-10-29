Khandwala Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Khandwala Securities hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Khandwala Securities im vergangenen Quartal 39.2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Khandwala Securities 36.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch