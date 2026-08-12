Khaleeji Commercial Bank BSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Khaleeji Commercial Bank BSC hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Khaleeji Commercial Bank BSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.6 Millionen BHD. Im Vorjahresviertel waren 21.5 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch