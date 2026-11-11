Khaleeji Commercial Bank BSC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Khaleeji Commercial Bank BSC gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 27.6 Millionen BHD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24.1 Millionen BHD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch