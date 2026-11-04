Khaitan India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Khaitan India liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Khaitan India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.720 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 83.28 Prozent auf 358.8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch