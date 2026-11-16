Khaitan Chemicals Fertilizers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Khaitan Chemicals Fertilizers liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Khaitan Chemicals Fertilizers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.23 INR gegenüber 2.21 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.95 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.09 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch