Khadim India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Khadim India hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.28 INR. Im letzten Jahr hatte Khadim India einen Gewinn von 0.460 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18.66 Prozent auf 778.4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 957.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch