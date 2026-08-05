KH Neochem legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KH Neochem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 112.36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 60.11 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.72 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 29.95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch