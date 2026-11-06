KGMobilians: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KGMobilians hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 224.14 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KGMobilians ein EPS von 214.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 71.12 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.81 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch