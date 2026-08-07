KGMobilians legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KGMobilians stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 174.48 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KGMobilians 131.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KGMobilians in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62.25 Milliarden KRW im Vergleich zu 56.18 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch