KGL Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KGL Resources präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch