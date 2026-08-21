KGHM Polska Miedz präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KGHM Polska Miedz veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10.25 PLN, nach 1.25 PLN im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KGHM Polska Miedz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54.43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.24 Milliarden PLN im Vergleich zu 8.57 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch