KGHM Polska Miedz hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9.69 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.17 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12.31 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.26 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch