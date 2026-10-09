KG Intelligence präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KG Intelligence hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15.69 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8.53 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 823.2 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 682.0 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch