KG Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KG Chemical hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

KG Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 536.46 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 259.00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2’581.23 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 2’181.20 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch