KG Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KG Chemical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 385.42 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 257.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2’418.22 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 1.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2’462.63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch