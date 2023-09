KfW: Fördermittel für private Ladestationen bereits ausgeschöpft

BERLIN (Dow Jones)--Nach nur einem Tag sind die Fördermittel für den privaten Kauf und Anschluss von Ladestation, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher für E-Autos bereits ausgeschöpft. Die staatliche Förderbank KfW bat auf ihrer Website darum, keine Anträge mehr zu stellen. Das Förderprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro war am Vortag vom Bundesverkehrsministerium gestartet worden.

"Das Förderangebot ist bereits so stark in Anspruch genommen worden, dass die Fördermittel ausgeschöpft sind. Bitte stellen Sie keinen Antrag mehr", teilte die staatliche Förderbank KfW auf ihrer Website mit. Das Förderprogramm richtete sich an Privatpersonen, die eine Ladestation in Kombination mit einer Solaranlage planten. Die Fördermittel konnten nur vor dem Abschluss von Liefer- und Leistungsverträge beantragt werden.

Laut KfW ist der Zuschuss für jene Förderantragssteller "reserviert", wenn sie im Antrag alle Fördervoraussetzungen erfüllen und eine Zusage erhalten haben. Sollte die Bundesregierung neue Fördermittel für den Zuschuss bereitstellen, will die KfW auf ihrer Webseite und über ihren Newsletter darüber informieren.

Die Förderung konnten Eigentümer von selbst genutzten Wohnhäuser beantragen, die ein Elektroauto besitzen. Vorgesehen ist ein Investitionszuschuss von bis zu 10.200 Euro für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher.

