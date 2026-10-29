kforce: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

kforce hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.630 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 357.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 332.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch