Kfin Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kfin Technologies hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 5.80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kfin Technologies 5.42 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kfin Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.10 Milliarden INR im Vergleich zu 3.20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch