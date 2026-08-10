KFC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KFC hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 58.69 JPY gegenüber 26.33 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.97 Prozent auf 5.67 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch