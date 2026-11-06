KFC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KFC lud am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3.42 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KFC 2.93 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat KFC mit einem Umsatz von insgesamt 5.02 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 18.89 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch