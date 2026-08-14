Keyware Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Keyware Solutions hat am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8.10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 5.44 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 4.99 Milliarden JPY, gegenüber 5.13 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2.79 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch