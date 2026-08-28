Keystone Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Keystone Technology A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 306.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 354.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch