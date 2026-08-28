|
28.08.2026 06:37:00
Keystone Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Keystone Technology A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.33 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13.61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 306.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 354.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.