Keystone Realtors legte Quartalsergebnis vor

Keystone Realtors gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 7.92 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keystone Realtors 0.680 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Keystone Realtors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.97 Milliarden INR im Vergleich zu 4.99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch