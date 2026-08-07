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07.08.2026 06:37:00
Keystone Realtors: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Keystone Realtors hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 4.21 INR gegenüber 1.15 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72.19 Prozent auf 4.70 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4.20 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4.70 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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