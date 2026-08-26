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26.08.2026 06:37:00
KEYSTONE INFRA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KEYSTONE INFRA hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0.15 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KEYSTONE INFRA noch ein Gewinn pro Aktie von 0.800 ILS in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 67.99 Prozent auf 29.4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte KEYSTONE INFRA 92.0 Millionen ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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