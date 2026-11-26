KEYSTONE INFRA hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

KEYSTONE INFRA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.10 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.900 ILS je Aktie gewesen.

KEYSTONE INFRA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.5 Millionen ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.2 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch