Keystone Global äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 216.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -150.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 69.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch