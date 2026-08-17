Keystone Global präsentierte Quartalsergebnisse

Keystone Global hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -30.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Keystone Global ein EPS von -607.000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.65 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.69 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch