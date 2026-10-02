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02.10.2026 06:37:00
KeyStar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KeyStar präsentierte in der am 29.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KeyStar ein Ergebnis je Aktie von -0.040 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -0.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.130 USD. Im Vorjahr hatten -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -0.09 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 0.18 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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