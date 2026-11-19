KeyStar stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

KeyStar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.050 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch