Keysight Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keysight Technologies lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.30 USD, nach 1.10 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keysight Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch