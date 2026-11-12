Keyera stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Keyera präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Keyera vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Keyera mit einem Umsatz von insgesamt 2.00 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 53.41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch