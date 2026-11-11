Keyera: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keyera hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.23 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0.370 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55.95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.80 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.79 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch