Keyence informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Keyence hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 657.84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keyence noch ein Gewinn pro Aktie von 444.67 JPY in den Büchern gestanden.

Keyence hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 388.78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 284.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch