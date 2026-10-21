KeyCorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KeyCorp lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.410 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.88 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch