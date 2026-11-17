Keyang Electric Machinery hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 91.00 KRW gegenüber 86.01 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 90.86 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102.30 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch