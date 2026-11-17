Keyang Electric Machinery lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 91.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 86.01 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.19 Prozent auf 90.86 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102.30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch