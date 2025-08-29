|
29.08.2025 06:37:00
Key Tronic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Key Tronic hat sich am 27.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Key Tronic -0.180 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Key Tronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 110.5 Millionen USD im Vergleich zu 126.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.770 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.260 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 17.47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 467.87 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 566.94 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX beenden Handel kaum bewegt -- US-Börsen letztlich verhalten-- Asiatische Indizes schliessen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig verändert, während sich der deutsche Leitindex nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnte. Der Wall Street-Handel zeigte sich ohne Schwung. Die asiatischen Aktienmärkte fanden keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}