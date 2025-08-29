Key Tronic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Key Tronic hat sich am 27.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Key Tronic -0.180 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Key Tronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12.70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 110.5 Millionen USD im Vergleich zu 126.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.770 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0.260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 17.47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 467.87 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 566.94 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch