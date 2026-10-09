Kewpie: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kewpie hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 59.55 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 52.63 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 135.47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131.57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch