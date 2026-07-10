Kewpie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kewpie stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 56.99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43.35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kewpie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 136.94 Milliarden JPY im Vergleich zu 131.81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch