Kewaunee Scientific stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kewaunee Scientific stellte am 09.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.58 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1.04 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6.72 Prozent auf 66.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 71.1 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch