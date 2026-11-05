Keurig Dr Pepper stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Keurig Dr Pepper hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Keurig Dr Pepper 0.490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.34 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.31 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch