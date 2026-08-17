Keukdong Oil and Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Keukdong Oil and Chemical hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 226.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keukdong Oil and Chemical -17.000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 257.79 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 7.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240.81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch