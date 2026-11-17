Keukdong Oil and Chemical hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 76.00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 34.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284.04 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 261.60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch