Kestrel Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kestrel Group hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.650 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 72.72 Prozent auf 4.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kestrel Group 17.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch